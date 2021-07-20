Военный эксперт рассказал о последствиях принятия С-500 на вооружение

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал «Звезде» важность первых боевых испытательных стрельб российской зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» и самого ее развития в масштабе всей обороноспособности России. По его словам, РФ опережает другие страны, в частности, США, и продолжит уходить в отрыв еще больше.

Леонков отметил, что С-500 является логичным продолжением развития предшественницы С-400 и превосходит ее по дальности и высоте перехвата потенциальных объектов неприятеля.

«Можно говорить о том, что, когда комплекс примут на вооружение, мы сможем создать эшелонированную оборону, то есть перехватывать массированные удары как воздушных средств нападения, так и космических», - заявил эксперт.

Леонков упомянул, что у Соединенных Штатов также имеются собственные ЗРС. Однако, даже с учетом этого, этой техники недостаточно для того, чтобы выстроить эшелонированную воздушно-космическую оборону, в отличие от России.

«У нас же эта оборона - выстраиваемая, в ней участвуют комплексы ближней, средней и дальней дистанции, комплекс С-500 их дополняет», - подытожил эксперт.

Ранее на полигоне Капустин Яр произошли первые боевые испытания российской ЗРС С-500. Стрельбы проводились по баллистической цели, которая была успешно поражена.

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.