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Эксперт предупредил об опасности полной зарядки и разрядки смартфона

Анна Касаткина
08:25 29.06.2021
Совет производителей полностью разрядить гаджет, а затем полностью зарядить - всего лишь маркетинговый ход.
Эксперт предупредил об опасности полной зарядки и разрядки смартфона
© Фото: pixabay
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Зарядка смартфона до 100 процентов сокращает срок службы аккумулятора. То же самое относится и к его полной разрядке, рассказал руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.

По его словам, совет производителей полностью разрядить девайс, а затем полностью зарядить - всего лишь маркетинговый ход.

«Срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов. Один зарядный цикл - это зарядка до 90-100% емкости аккумулятора», - объяснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Бокарев уточнил, что смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после чего работоспособность аккумулятора начинает ухудшаться.

Собеседник агентства также рассказал, что смартфон можно заряжать всю ночь, так как после полной зарядки он сам прекращает подачу тока. Поэтому вреда для аккумулятора и других частей устройства не будет. Бокарев напомнил, что при двух- или трехфазном счетчике электроэнергии, гаджеты выгоднее заряжать именно ночью.

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