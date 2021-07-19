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Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения у границы с Афганистаном

Андрей Аркадьев
12:49 19.07.2021
Учения состоятся с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон.
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения у границы с Афганистаном
© Фото: Минобороны России
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Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном в начале августа у границы с Афганистаном. Об этом сообщил командующий войсками Центрального округа Александр Лапин.

Полигон Харб-Майдон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном. На учениях военнослужащие трех стран будут работать сообща - вести борьбу с уловными террористами, которые «вторглись» через границу.

Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и спецназ. Сколько военнослужащих примут участие в маневрах, пока не известно.

На прошлой неделе в Таджикистане прошли командно-штабные учения. В них принимали участие около тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.

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