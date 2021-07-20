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Россия с военными БПЛА планирует занять 10% мирового рынка вооружений

Кира Карон
10:28 20.07.2021
РФ вместе с военными планирует занять 10% мирового рынка вооружений.
Россия с военными БПЛА планирует занять 10% мирового рынка вооружений
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Шугаев отметил, что в настоящее время на рынке вооружений наблюдается больший интерес заказчиков к приобретению беспилотников.

«Россия уже ведет поставки комплексов с малыми разведывательными беспилотниками в ряд стран, и у нас заключены новые контракты на поставку следующих партий этих изделий», - сказал Шугаев в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия впервые представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте. За период с 2019 по 2021 год в ФСВТС России поступили девять обращений со стороны иностранных заказчиков из различных регионов на беспилотники «Орион».

Напомним, что в этом году МАКС-2021 отмечает свое 15-летие. Выставка запланирована на 20-25 июля, она состоится в подмосковном Жуковском. Все мероприятия будут проведены со всеми необходимыми мерами по борьбе с распространением COVID-19.

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