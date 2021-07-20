В стране и мире Коронавирус Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации Анна Берестовая Опровергнуты сообщения о госпитализации актера Александра Балуева. © Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости Читайте нас на: Представитель российского актера Александра Балуева сообщила, что информация о госпитализации знаменитости не является достоверной. Артист перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме и к настоящему моменту полностью выздоровел.



Как указала его представитель в беседе с РИА Новости, Балуев пребывает у себя дома в хорошем самочувствии. До этого актер прошел вакцинацию и перенес COVID-19 в легкой форме.



Ранее народный артист РФ Михаил Боярский, о заражении которого коронавирусом стало известно недавно, вышел на связь с поклонниками. Он отметил, что благодаря сделанной прививке заболевание проходит в легкой форме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика