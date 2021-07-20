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Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации

Анна Берестовая
00:48 20.07.2021
Опровергнуты сообщения о госпитализации актера Александра Балуева.
Представитель актера Балуева опровергла сообщение о госпитализации
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
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Представитель российского актера Александра Балуева сообщила, что информация о госпитализации знаменитости не является достоверной. Артист перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме и к настоящему моменту полностью выздоровел. 
 
Как указала его представитель в беседе с РИА Новости, Балуев пребывает у себя дома в хорошем самочувствии. До этого актер прошел вакцинацию и перенес COVID-19 в легкой форме. 
 
Ранее народный артист РФ Михаил Боярский, о заражении которого коронавирусом стало известно недавно, вышел на связь с поклонниками. Он отметил, что благодаря сделанной прививке заболевание проходит в легкой форме. 

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