В стране и мире В правительстве объявили о скором окончании эры бумажных справок Анна Берестовая В правительстве России озвучили планы по цифровизации справок. © Фото: Илья Тимин РИА Новости Читайте нас на: Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о скором окончании времен бумажных справок. По его словам, уже к 2024 году все выписки и справки возможно будет получить в электронном формате уже при обращении. А к концу следующего года свыше двух сотен услуг начнут оказываться в Интернете.



Чернышенко сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что в стране сейчас идет активная работа по созданию сервисов, позволяющих отказаться от бумажных документов. С их использованием гражданам будет необходим лишь мобильный телефон и защищенные цифровые копии на портале Госуслуг. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее сообщалось, что в России стартует эксперимент по тестированию усиленной электронной подписи. Следить за ходом проверки, предполагающей использование такого рода подписи при оказании государственных услуг, будет Минцифры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика