Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве объявили о скором окончании эры бумажных справок

Анна Берестовая
00:23 20.07.2021
В правительстве России озвучили планы по цифровизации справок.
В правительстве объявили о скором окончании эры бумажных справок
© Фото: Илья Тимин РИА Новости
Читайте нас на:

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о скором окончании времен бумажных справок. По его словам, уже к 2024 году все выписки и справки возможно будет получить в электронном формате уже при обращении. А к концу следующего года свыше двух сотен услуг начнут оказываться в Интернете. 
 
Чернышенко сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что в стране сейчас идет активная работа по созданию сервисов, позволяющих отказаться от бумажных документов. С их использованием гражданам будет необходим лишь мобильный телефон и защищенные цифровые копии на портале Госуслуг. Об этом пишет РИА Новости. 
 
Ранее сообщалось, что в России стартует эксперимент по тестированию усиленной электронной подписи. Следить за ходом проверки, предполагающей использование такого рода подписи при оказании государственных услуг, будет Минцифры. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.