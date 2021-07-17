В России начнут тестировать усиленную электронную подпись

В России запустят эксперимент по тестированию усиленной электронной подписи. Тестирование начнется 20 июля 2021 года и продлится до 31 июля 2022 года. Это следует из постановления правительства России, опубликованного на портале правовой информации.

Отмечается, что использовать усиленную электронную подпись будут при предоставлении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры России.

Кроме того, кабмин рекомендовал «Ростелекому» и ВТБ принять участие в тестировании и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов.