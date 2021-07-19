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Онколог рассказал о первых признаках рака толстой кишки

Кира Карон
08:28 19.07.2021
По словам врача, эти признаки многих не настораживают и пациенты объясняют их геморроем.
Онколог рассказал о первых признаках рака толстой кишки
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER, Globallookpress
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Врач-колопроктолог больницы №9 больницы №9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый рассказал о первых признаках рака толстой кишки.

По словам врача, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность - она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов. Первые признаки, которые могут указывать на заболевание: кровотечения при дефекации разной степени выраженности, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, расстройства дефекации.

«Даже эти первые симптомы - показатель уже давно развивающегося онкологического процесса», - пояснил Недозимованый порталу «Доктор Питер».

По словам врача, эти признаки многих не настораживают и пациенты объясняют их геморроем.

В заключение онколог посоветовал ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь, чтобы болезнь на ранней стадии.  Если он окажется положительным, надо делать ФКС.

Ранее британские медики назвали пять неожиданных признаков онкологического заболевания легких. По словам врачей, у некоторых пациентов с раком легких кончики ногтей начинают сильно изгибаться вниз. Также сигнализировать об этом страшном заболевании могут болезненные ощущения в руке или плече.

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