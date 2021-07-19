На Екатеринбург «обрушился» мощный ливень

Мощный ливень обрушился на Екатеринбург. Потоки воды были такой силы, что в одном из торговых центров не выдержал потолок.

Под напором дождевой воды рухнула крыша. Посетителей пришлось срочно эвакуировать, никто не пострадал. Ливень затопил парковки, подземные переходы. Автомобили и общественный транспорт буквально проплывали по улицам. Гроза сопровождалась сильным ветром. Его порывы срывали рекламные баннеры, сносили кровлю с домов. А в одном из районов города из-за бури рухнула опора линии электропередачи. Больше трех тысяч человек остались без света.

Ранее настоящая непогода накрыла Москву и Подмосковье. Шквалистый ветер, сильнейший ливень и даже смерч. В соцсетях десятки видео от очевидцев. Сильный дождь прошел в центре города, на западе, северо-западе и юго-западе.