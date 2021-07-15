Арбат в воде и смерч в Мытищах: на Москву и область обрушился мощный ливень

Настоящая непогода накрыла Москву и Подмосковье днем в четверг, 15 июля. Шквалистый ветер, сильнейший ливень и даже смерч. В соцсетях десятки видео от очевидцев. Сильный дождь прошел в центре города, на западе, северо-западе и юго-западе.

Сотрудники МЧС уже предупредили москвичей о том, что до конца суток в городе ожидаются не только ливень и порывы ветра до 23 м/c, но и местами град. Власти города и области рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды. Жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.

Непогода ударила сразу по нескольким районам Москвы. Так, территорию аэропорта Шереметьево затопило из-за сильного ливня.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как самолеты стоят в огромных лужах. По данным «Яндекс.Расписания», на 15:15 в Шереметьево было задержано 11 рейсов, а в Домодедово и Внуково - по 13.

Арбат превратился в одну большую широкую реку. Вдоль центральной части улицы течет наиболее крупный поток. Люди с трудом передвигаются по ней.

Кроме того, жителям Мытищ удалось запечатлеть самый настоящий гигантский смерч. На опубликованных кадрах можно было увидеть, как сильный вихрь пыли поднимается недалеко от зданий и линий электропередач.

В центре погоды «Фобос» подчеркнули, что это явление называется «пыльный дьявол».

Накануне синоптики объявили о предпоследнем «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с седьмого июля.