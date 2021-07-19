Окутаны огнем: как в Якутии борются с мощными лесными пожарами

Якутия окутана пламенем и дымом. Сильный ветер раздул верховые пожары и они буквально за считанные секунды перекинулись через минерализованную полосу. Сейчас этот огонь идет навстречу поселку Магарас Горного района республики. Осталось всего два километра.

К сожалению с этим огнем сейчас никак нельзя бороться. Можно устроить лишь встречный пал. Пожарные на кромке возгорания караулят пламя и дежурят круглосуточно. Огнем выжжены сотни тысяч гектаров территории, и несмотря на усилия экстренных служб, площадь только увеличивается.

Непростая ситуация с лесными пожарами и в Карелии. Жителей поселка Найстенъярви эвакуировали после пятидневного лесного пожара. Огонь перекинулся через минерализованные полосы, которые сделали минувшей ночью, а затем вплотную подошел к железнодорожной станции и жилым домам - некоторые из них сгорели дотла.

Тушением пожара заняты сотрудники МЧС и добровольцы. Задействованы вертолеты и два пожарных поезда. Однако ликвидации огня сейчас мешают многочисленные возгорания вблизи дорог.

Ранее в Якутию были отправлены два самолета Бе-200ЧС для тушения природных пожаров. Такое решение приняли в связи с ухудшением обстановки с возгораниями на территории региона.