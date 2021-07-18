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В Якутию отправили два самолета Бе-200ЧС для тушения природных пожаров

Виктория Ивашечкина
17:56 18.07.2021
Сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского районов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России, по решению главы ведомства Евгения Зиничева, были направлены в Якутию в связи с ухудшением обстановки с природными пожарами.

Таким образом, в течение суток в Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Кроме того, ожидается прибытие второго самолета Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.

В настоящее время в регионе продолжается тушение природных пожаров. Сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского районов. Там зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России.

Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации. Круглосуточно проводится опашка земли, расширение минерализованных полос и тушение очагов пожаров.

Напомним, из-за действующих природных пожаров 51 населенный пункт и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха.

На тушении пожаров в Якутии задействовано свыше 2,2 тыс. человек и более 270 единиц техники.

Ранее были опубликованы кадры тушения лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны.

Всего за все время тушения авиация Минобороны выполнила 159 сбросов, вывалив на горящие участки более 1 150 тонн воды. Перевезено 255 специалистов противопожарной службы и более 27 тонн грузов.

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