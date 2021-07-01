В Москве началась ревакцинация от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице с четверга, 1 июля, начинается ревакцинация.

Также он подчеркнул, что ревакцинироваться в городе можно будет любым препаратом, зарегистрированным в России. Сделать процедуру можно в восьми павильонах «Здоровая Москва».

«Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», - отметил мэр столицы в своем блоге.

Кроме того, запись на ревакцинацию открыта с 5 июля в 12 городских поликлиниках.

Власти Москвы и Минздрав России, как подчеркнул Собянин, выработали порядок ревакцинации от COVID-19. Так, в обычных условиях она будет проводиться раз в год.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США заявила, что уровень антител показывает, когда необходима ревакцинация от коронавируса или прививка после перенесенного заболевания.