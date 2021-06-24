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Определен оптимальный уровень антител для ревакцинации

Светлана Иванова
16:49 24.06.2021
По тесту Liason хорошим результатом считается уровень в 200-300, по тесту Quant – 1300, уточнила доктор биологических наук.
Определен оптимальный уровень антител для ревакцинации
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Уровень антител показывает, когда необходима ревакцинация от коронавируса или прививка после перенесенного заболевания. По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анчи Барановой, этот показатель зависит от разных видов тестов на антитела. В большинстве случае используются два варианта тестирования, указала биолог в беседе с ТАСС.

По ее словам итальянский тест Liason от компании DiaSorin имеет шкалу антител идет от 15 до 400, при этом хорошим результатом считается уровень в 200-300. Эти титры позволяют говорить о хорошем иммунитете от COVID-19.

«Сейчас появился другой тест компании Abbott под названием Quant. Он определяет антитела, конкретно нейтрализующие коронавирус. У него шкала от 50 до сорока тысяч. Если показатель выше 1300 - иммунитет хороший, если от 500 до 1300 - есть риск заболеть, если меньше 500 - нужно вакцинироваться или ревакцинироваться», - указала доктор биологических наук.

Специалист добавила, что защита после вакцинации в среднем лучше, чем после перенесенного заболевания, хотя после также вырабатываются антитела. Баранова также пояснила, что предугадать, как долго антитела продержатся на высоком уровне, невозможно. По словам специалиста, «у кого-то он (уровень антител – прим. ред.) может сохраняться на высоком уровне долгое время, у других - быстро снижается».

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