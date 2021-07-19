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Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19

Анна Берестовая
04:34 19.07.2021
Роспотребнадзор рассказал о работе над биочипом для тестирования на COVID-19.
Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19
© Фото: pexels.com
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Российские ученые проводят работу по созданию специального биочипа для проведения тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. 

Соответствующая деятельность проводится в  Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». К сегодняшнему дню уже определен научно-технологический базис производства биочипов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции с использованием пептидов.

Кроме того, в настоящее время специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной занимаются разработкой прототипа прибора, позволяющего обнаруживать актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус. 

Ранее вирусолог объяснил, что коронавирус не способен встраиваться в человеческий геном так, как это делает, например, гепатит В. Специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что SARS-CoV-2 в принципе лишен возможности подобного проникновения хромосому ДНК.

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