Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19

Российские ученые проводят работу по созданию специального биочипа для проведения тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Соответствующая деятельность проводится в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». К сегодняшнему дню уже определен научно-технологический базис производства биочипов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции с использованием пептидов.

Кроме того, в настоящее время специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной занимаются разработкой прототипа прибора, позволяющего обнаруживать актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус.

Ранее вирусолог объяснил, что коронавирус не способен встраиваться в человеческий геном так, как это делает, например, гепатит В. Специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что SARS-CoV-2 в принципе лишен возможности подобного проникновения хромосому ДНК.