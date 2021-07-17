Вирусолог оценил способность COVID-19 встраиваться в человеческий геном

Коронавирус не может встраиваться в геном человека подобно вирусу иммунодефицита или гепатита В. Об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека. Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы», - рассказал Семенов в беседе с РИА Новости.

Дело в том, что коронавириды в принципе на это не способны, так как у них отсутствуют гены, которые кодируют белки и позволяют разрезать ДНК человека и встраиваться в хромосому, пояснил специалист.

Ранее австралийские биологи разработали новый способ подавления размножения вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Репликация коронавируса останавливается при помощи инструментов генной инженерии.

Метод основан на редактировании генов CRISPR, позволяющем удалять аномальные РНК. Этот способ разрабатывался сотрудниками Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне для лечения рака у детей в 2019 году, однако эффективен и для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2, считают ученые.

В основе инструмента лежит способность фермента CRISPR-Cas13b связываться с РНК-мишенями и разрушать часть генома, в результате репликация внутри клеток прекращается.