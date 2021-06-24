В стране и мире Орбиту МКС скорректировали, подняв ее на 850 метров Алена Миронова Проведена коррекция высоты орбиты МКС - теперь, по предварительным расчетам, она должна составить около 420,3 километров. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-16». Об этом сообщили в Роскосмосе. «Проведена очередная коррекция высоты орбиты МКС», - отмечается в сообщении на сайте госкорпорации. Двигатели «Прогресса МС-16», пристыкованного к модулю "Пирс" российского сегмента станции, включились в 5:40 по московскому времени и проработали 466 секунд. Согласно предварительным расчетам, высота орбиты МКС должна составить около 420,3 километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика