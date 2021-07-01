Найден способ «успокоить» погоду в России

Эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин рассказал, что жара с рекордной температурой, а далее ливень с локальными наводнениями – это признаки того, что климат «нервничает».

По словам Кокорина, в России погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче из-за глобального потепления.

«Грубо говоря, климатическая система Земли – это нечто тяжелое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло ее на градус, но при этом раскачало сильнее», – объяснил климатолог, передает радио Sputnik.

По его словам, привести в норму климатическую систему можно, однако на это нужно много десятилетий или даже несколько столетий. При этом сначала следует приложить максимум усилий, чтобы не раскачать климатические качели еще больше.

«Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на «зеленый» путь развития, что постепенно и происходит», – подчеркнул Кокорин.

По его мнению, есть прогноз более или менее умеренного развития событий. Он подразумевает, что полностью вернуться к прежним климатическим нормам не удастся, но ситуация будет приемлемой.

Ранее ученый заявил, что в России постепенно понижается континентальность климата и есть вероятность, что всего через несколько десятков лет в стране исчезнут снежные зимы.