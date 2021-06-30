Ученый спрогнозировал исчезновение снежных зим в России

В России постепенно понижается континентальность климата и есть вероятность, что всего через несколько десятков лет в стране исчезнут снежные зимы. Об этом рассказал заместитель директора института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Разница температур зима-лето, она сокращается на Европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», - объяснил ученый в интервью «Говорит Москва».

Согласно его данным, через 40 лет среднесуточная температура зимой, например, в российской столице будет составлять приблизительно ноль градусов, а снег в городе к тому времени и вовсе станет аномалией.

«Его можно будет редко увидеть, полежит и растает. То есть так, как, примерно, грубо говоря, в Варшаве», - добавил он.

В заключение специалист отметил, что столь серьезные перемены произойдут лишь в городах, а за их пределами явных температурных изменений не будет.