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На МАКС-2021 покажут прототип нового российского скафандра

Анна Берестовая
02:05 19.07.2021
Новый прототип российского скафандра будет продемонстрирован на МАКС-2021.
На МАКС-2021 покажут прототип нового российского скафандра
© Фото: zvezda-npp.ru
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На предстоящем авиакосмическом салоне МАКС-2021 будет в частности показан новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М». Соответствующую информацию озвучил генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

После намеченной демонстрации модель будет направлена на  конструкторско-доводочные испытания. Поздняков отдельно подчеркнул, что в рамках салона прототип покажут общественности впервые.

Особенностью нового скафандра стал особый тип соединения элементов костюма. В его конструкции использовалось жесткое кольцо, расположенное между нижней и верхней частями объекта. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на салоне МАКС-2021 будет показан беспилотный охотник за дронами «Волк-18». Прибор станет одной из многочисленных новинок, демонстрацию который планируется провести в рамках предстоящего мероприятия.

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