На МАКС-2021 представят беспилотный охотник за дронами

На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля, покажут беспилотный охотник за дронами «Волк-18».

«Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор ДМРЛ-3, радиолокационная станция (РЛС) обзора летного поля Х-диапазона «Алькор», широкозонная и аэродромная многопозиционная система наблюдения, оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В)», - говорится в сообщении от концерна ВКО «Алмаз - Антей».

Радиолокационно-оптический комплекс «ROSC-1», к слову, умеет не только следить за беспилотниками, но и оценивать орнитологическую обстановку рядом с аэродромами, что позволяет понизить шансы попадания пролетающих мимо птиц в турбины двигателей взлетающих и садящихся самолетов.

Кроме этого, на стенде можно будет увидеть модели средств ПВО - ЗРС С-400 «Триумф», «Антей-4000» и «Витязь», ЗРК «Викинг», «Тор» и «Оса-АКМ1», а также ЗПРК «Тунгуска-М1».

На открытой площадке покажут ЗРК «Тор-Э2», отдельные ракетные модули, мишенные комплексы и автономные тренажеры.

Ранее сообщалось об опубликовании первого фото новейшего российского истребителя, который впервые покажут на МАКС-2021.