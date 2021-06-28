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Ученые назвали симптомы нового лямбда-штамма COVID-19

Виктория Ивашечкина
11:37 28.06.2021
Специалисты предположили, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке.
Ученые назвали симптомы нового лямбда-штамма COVID-19
© Фото: NCI, Unsplash
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В Великобритании зафиксированы случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. По словам ученых, он распространен в Южной Америке.

Также отмечается, что лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце прошлого года. Специалисты предположили, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке. При этом у ученых нет доказательств, что данный штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин, передает газета Express

Ученые призвали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

По последним данным, только четыре мутации коронавируса внесены ВОЗ в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

Ранее сообщалось, что власти ЮАР ужесточили коронавирусные ограничения из-за распространения штамма «Дельта».

Сейчас в ЮАР идет третья волна коронавируса, и на этом фоне распространение нового штамма становится еще более опасным. «Дельта» зафиксирована в пяти провинциях республики.

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