Ученые назвали симптомы нового лямбда-штамма COVID-19

В Великобритании зафиксированы случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. По словам ученых, он распространен в Южной Америке.

Также отмечается, что лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце прошлого года. Специалисты предположили, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке. При этом у ученых нет доказательств, что данный штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин, передает газета Express.

Ученые призвали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

По последним данным, только четыре мутации коронавируса внесены ВОЗ в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

Ранее сообщалось, что власти ЮАР ужесточили коронавирусные ограничения из-за распространения штамма «Дельта».

Сейчас в ЮАР идет третья волна коронавируса, и на этом фоне распространение нового штамма становится еще более опасным. «Дельта» зафиксирована в пяти провинциях республики.