Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел успешные стрельбы ракетой «Циркон»
Гиперзвуковая крылатая ракета поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на скорости около семи Махов.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел успешную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Испытания состоялись в акватории Белого моря.
Ракету запустили по наземной цели на побережье Баренцева моря. По данным объективного контроля, «Циркон» успешно поразил ее прямым попаданием на дальности свыше 350 километров.
Скорость полета ракеты составила около семи Махов. Ее тактико-технические характеристики подтверждены.
Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ РФ.