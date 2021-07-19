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В Подмосковье смягчили коронавирусные ограничения

Вадим Синицын
03:24 19.07.2021
Такое решение связано с хорошими темпами вакцинации и достаточным соблюдением санитарных мер.
В Подмосковье смягчили коронавирусные ограничения
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
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С 19 июля в Московской области смягчают некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

По словам главы области, такое решение связано с хорошими темпами вакцинации и достаточным соблюдением санитарных мер. Все это позволило стабилизировать ситуацию с COVID-19 и отменить запреты, действовавшие раньше.

С 24 июня в Подмосковье действовали новые ограничения. Было запрещено посещать рестораны и кафе без QR-кода о вакцинации, не работали аттракционы, зоопарки и игровые комнаты. Также действовали ограничения на количество участников массовых мероприятий в организациях культуры и образования. С сегодняшнего дня они отменены.

Московские кафе и рестораны снова также откроют свои двери для посетителей без подтверждения вакцинации или наличия отрицательного ПЦР-теста начиная с понедельника, 19 июля. Систему QR-кодов владельцы заведений теперь смогут использовать по собственному желанию.

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