В Москве вступила в силу отмена системы QR-кодов

Московские кафе и рестораны снова откроют свои двери для посетителей без подтверждения вакцинации или наличия отрицательного ПЦР-теста начиная с понедельника, 19 июля. Систему QR-кодов владельцы заведений теперь смогут использовать по собственному желанию.

По информации некоторых экспертов, в столице с момента введения дополнительных ограничений для общепита закрылись около 170 точек. Об этом пишет РИА Новости. Прекращение работы было связано либо со сложностями переориентирования на доставку, либо с невозможностью обслуживания посетителей на веранде. Ожидается, что некоторые из закрывшихся заведений смогут восстановить работу в ближайшее время.

Ранее мэр города Сергей Собянин объявил об отмене обязательных QR-код об иммунном статусе в местах общепита. Градоначальник назвал это взвешенным решением и указал, что система выполнила свою функцию.