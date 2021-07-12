В стране и мире Коронавирус Во Франции непривитых медиков отстранят от работы без сохранения зарплаты Иван Линдеманн Подобные меры действуют и в нескольких регионах России. Обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории работников, в том числе сферы услуг и торговли. © Фото: L.Urman globallookpress Читайте нас на: Во Франции решили ужесточить ограничения, связанные с распространением коронавируса. Новые меры коснутся медицинских работников. «С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить», - заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в эфире телеканала LCI. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что все медики страны должны пройти обязательную вакцинацию. Напомним, что подобные меры действуют и в нескольких регионах России. Обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории работников, в том числе сферы услуг и торговли. Первый компонент препарата им следует получить до 15 июля, второй - до 15 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика