Белоусов назвал главный драйвер экономического роста России

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал главные драйверы экономического роста России. По его словам, этими элементами станут инвестиции в основной капитал, развитие малого и среднего бизнеса, а также технологическое ускорение.

«Чтобы сохранить дальше требуемую динамику роста необходимо задействовать основные драйверы, из них ключевым является, безусловно, ускоренный рост инвестиций», - заявил Белоусов в ходе заседания по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для стимулирования инвестиций будет использоваться механизм соглашений о защите и поощрений капиталовложений. По словам Белоусова, в 2021 году Россия вышла на плановые цифры - 130 соглашений на сумму 2 триллиона рублей.

Также Белоусов отметил, что Кабмин РФ намерен реализовать комплекс мероприятий по облегчению открытия нового бизнеса, ускоренному развитию приоритетных сегментов, снижению нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов и многое другое.

Ранее Белоусов в ходе ПМЭФ заявил, что Башкортостан ворвался в пятерку в рейтинге инвестиционного климата в России. Столица вновь оказалось первой в списке по привлечению капитала. На пятки наступает Татарстан.