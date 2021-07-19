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Белоусов назвал главный драйвер экономического роста России

Алексей Курильченко
21:50 19.07.2021
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал главное драйверы для роста экономики России.
Белоусов назвал главный драйвер экономического роста России
© Фото: pexels.com
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Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал главные драйверы экономического роста России. По его словам, этими элементами станут инвестиции в основной капитал, развитие малого и среднего бизнеса, а также технологическое ускорение.

«Чтобы сохранить дальше требуемую динамику роста необходимо задействовать основные драйверы, из них ключевым является, безусловно, ускоренный рост инвестиций», - заявил Белоусов в ходе заседания по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для стимулирования инвестиций будет использоваться механизм соглашений о защите и поощрений капиталовложений. По словам Белоусова, в 2021 году Россия вышла на плановые цифры - 130 соглашений на сумму 2 триллиона рублей.

Также Белоусов отметил, что Кабмин РФ намерен реализовать комплекс мероприятий по облегчению открытия нового бизнеса, ускоренному развитию приоритетных сегментов, снижению нагрузки со стороны контрольно-надзорных органов и многое другое.

Ранее Белоусов в ходе ПМЭФ заявил, что Башкортостан ворвался в пятерку в рейтинге инвестиционного климата в России. Столица вновь оказалось первой в списке по привлечению капитала. На пятки наступает Татарстан.

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