Завершился главный день Петербургского международного экономического форума. На полях ПМЭФ обсуждались обновленный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов, цифровая революция в сельском хозяйстве и ресторанном бизнесе, строительство отелей класса люкс на Дальнем Востоке и матчи Евро-2020, первый из которых Северная столица России примет уже через неделю.

Ближайших соседей - Москву и Московскую область - в рейтинге инвестиционного климата разделяют сразу шесть позиций. Уж слишком много за этот год появилось конкурентов.

«Хотел бы отметить успех многих регионов но в первую очередь это успех Башкортостана, которые ворвался буквально в пятерку», - заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Столица вновь оказалось первой в списке по привлечению капитала. На пятки наступает Татарстан. В тройку лидеров вернулась Тюменская область, неожиданно обойдя Тулу. Но город оружейников все же в пятерке лидеров, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом.

«Мы не остановили ни одно предприятие как металлургии, так и оборонно-промышленный отрасли...Аграрно-промышленный комплекс тоже работал, в том числе и стройки - это было сложно, был жесткий контроль», - сказал Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Бизнес идет и в Крым. Фактором успеха глава региона Сергей Аксенов называет в том числе поддержку всех россиян, и конечно, министерства обороны.

«Водную проблему нам Минобороны активно помогало решать, принимало участие, соответственно, прокладывали трубопровод, водохранилища...Это как пример того, что как бы все сплачиваются вокруг проблем, вокруг республики Крым. Это помогает двигаться», - считает Аксенов.

Третий день работы форума традиционно начался с делового завтрака Сбербанка. Ковидный стресс-тест пройден, время обсудить ошибки и уроки пандемии. Представители крупнейших банков, бизнес-сообщества, члены правительства дискутируют о финансовом будущем страны.

«Я сегодня спрашивал у министра, они говорят, что осень они начнут вводить первые механизмы. Это задача пары лет, когда полностью создадут реестр населения, определят нуждающихся, объем помощь. У нас разные пособия есть. Надо ввести один критерий -нуждаемость. За пару лет это точно можно решить», - отметил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Коронавирус - лишний повод задуматься и о других опасных инфекциях или болезнях, которые «спят», но потенциально могут угрожать населению. Глава Минздрава Михаил Мурашко выступает за расширение диспансеризации.

«С 1 июля мы планируем начать расширенную диспансеризацию. Сейчас идет подготовительный период и оценка всех медицинских организаций по перечням видов исследований. Формируются списки, которые мы будем персонально гражданам предлагать пройти», - сообщил «Звезде» Мурашко.

Говорить теперь вполне спокойно и сдержанно о пандемии позволяет запас прочности в виде отечественной вакцины «Спутник-V». В России ее готовы поставлять чуть ли не по всему миру. Но в дело борьбы с пандемией зачастую вмешивается политика.

«Россия здесь показывает большую открытость и выступает как партнер по спасению других стран, передавая технологии им и формируя производство, которое спасает жизни. Это очень сильно отличает российский подход от ряда западных стран, которые не передают свои технологии, не строят партнерство со странами про производству своей вакцины», - заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

Настоящим лекарством для здоровья нации может стать еда. Причем, альтернативная прямиком из фуднета - это российский рынок новых технологий и услуг в области производства продуктов питания. Во всем мире еду уже давно печатают на 3D-принтерах, а люди посещают онлайн-рестораны или, например, предпочитают не натуральное, а выращенное мясо. И доступно это с помощью новых цифровых технологий.

«На текущий момент экономически целесообразное динамичное развитие современного сельского хозяйства тяжело себе представить без современных технологий, в том числе информационных технологий и диджитал решений. Крупные компании, агрохолдинги уже хорошо осознают эту необходимость и всячески развивают диджитал решения», - отметил генеральный директор ООО «Диджитал Агро» Сергей Колосков.

Первые шаги к цифровизации агропромышленного комплекса уже делает Курганская область. После соглашения с компанией «Диджитал Агро» сельско-хозяйственные предприятия получат доступ к специальным электронным сервисам, которые значительно упрощают и оптимизируют производство.

«Цифровизация - один из основных трендов. Сельское хозяйство - та область, которая не сильно подвергалась цифровизации, думаю, выйдет на новый уровень. Проект рассчитан на малый и средний бизнес. Это как раз те люди, которые требуют больше поддержки, для них это будет хороший инструмент», - заявил Андрей Алексеев, заместитель губернатора Курганской области.

Проект развития фуднета в России реализует компания «Уралхим». На форуме их стенд из миллиона роз с улыбающимся Юрием Гагариным один из самых заметных. Крупнейший в стране производитель азотных и фосфорных удобрение делает ставку на IT-технологии, как и другие кампании, нацеленные на долгосрочное развитие и процветание. Цифровая экономика - будущее, в которое возьмут не всех. Поэтому уже сегодня исключительно важно заботиться о своем киберсуверенитете. Не просто так в России IT-гигантов обяжут открывать свои представительства в России.

«Я думаю, что наш рынок достаточно большой. Те компании, которые уйдут из-за простого требования, это, скорее всего, просто ненадежные партнеры», - считает генеральный директор АНО «Платформа Национальной технической инициативы» Дмитрий Песков.

«Уралхим» фактически участвует в начавшейся четвертой цифровой аграрной революции с так называемым умным земледелием, с цифровизацией и роботизацией сельского хозяйства. Агрокультурам также необходимо качественное питание, в данном случае речь идет об удобрениях.

Для нас, для меня мечта - это когда, наверное, условно говоря, будет контейнер прицеплен к дрону, а дрон будет точечно давать удобрение в необходимом объеме под конкретное растение», - сказал Дмитрий Коняев, председатель совета директоров АО «ОХК «Уралхим».

Планы по привлечению и наращиванию капитала у компаний и регионов самые разные. Реальные деньги - внушительный пакет инвестсоглашений на 150 миллиардов рублей - направят на развитие отечественного туризма. А именно - на строительство современных отелей на Черноморском побережье, в Алтайском крае и на Дальнем Востоке.

«Нужно создать инфраструктуру и адекватные сервисы по конкурентным ценам. Это фокус нашего внимания. Я уверен, если будут условия, сопоставимые с традиционными курортами, то наши граждане будут отдавать предпочтения нашим курортам», - полагает зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме форума фокус внимания в Санкт-Петербурге сейчас направлен и на подготовку к предстоящим матчам Евро-2020. Матч Россия-Бельгия уже через неделю.

«В Питере все готово, буквально последние штрихи дорабатываются...Питер имеет большой опыт таких крупных проектов. Я уверен, что мы будем наслаждаться игрой нашей команды», - заявил Олег Матыцин, министр спорта России.

Для участником ПМЭФ-2021, в том числе и иностранных, матчи Евро-2020, кажется, отличный повод задержаться в Санкт-Петербурге. Но впереди еще заключительный день работы форума.