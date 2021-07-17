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На Кубань обрушится 40-градусная жара

Иван Линдеманн
04:21 17.07.2021
Жара затронет и Крым, однако там воздух прогреется «всего лишь» до 35 градусов тепла.
На Кубань обрушится 40-градусная жара
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В южные регионы России придет аномальная жара. До сорока градусов прогнозируется на Кубани и юго-востоке Ростовской области до середины следующей недели.

По словам представителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, жара затронет и Крым, однако там воздух прогреется «всего лишь» до 35 градусов тепла.

«На Кубани, предгорные районы, воздух будет прогреваться днем до 39, местами до 40 градусов. Это касается и Приазовья, то есть юга и юго-востока Ростовской области», - цитирует ТАСС Варакина.

В Москву на следующей неделе, наоборот, придет долгожданное похолодание. В столичном регионе ожидаются грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Однако в воскресенье осадков не ожидается и сохранится все такая же жаркая погода - до 33 градусов тепла.

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