В стране и мире На Кубань обрушится 40-градусная жара Иван Линдеманн Жара затронет и Крым, однако там воздух прогреется «всего лишь» до 35 градусов тепла. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: В южные регионы России придет аномальная жара. До сорока градусов прогнозируется на Кубани и юго-востоке Ростовской области до середины следующей недели. По словам представителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, жара затронет и Крым, однако там воздух прогреется «всего лишь» до 35 градусов тепла. «На Кубани, предгорные районы, воздух будет прогреваться днем до 39, местами до 40 градусов. Это касается и Приазовья, то есть юга и юго-востока Ростовской области», - цитирует ТАСС Варакина. В Москву на следующей неделе, наоборот, придет долгожданное похолодание. В столичном регионе ожидаются грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Однако в воскресенье осадков не ожидается и сохранится все такая же жаркая погода - до 33 градусов тепла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика