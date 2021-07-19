«Его могли нам подсыпать»: гребец Моргачев о причинах появления мельдония в организме

Российский спортсмен, мастер спорта по академической гребле Никита Моргачев прокомментировал «Звезде» обвинения в употреблении мельдония. По его словам, экспертиза действительно обнаружила препарат в его организме, однако Моргачев отрицает употребление допинга.

«На подготовку к лицензионной регате было потрачено очень много сил и времени - добытая лицензия индивидуальна для каждого спортсмена. Состав команды не должен меняться на Олимпийские игры. И поэтому самый бессмысленный и глупый поступок - прием чего-то запрещенного, тем более мельдония. Если мы с Павлом (Сориным - прим.ред.) хотели завершить свои карьеры, то сделали бы это спокойнее, не позоря себя», - рассказал спортсмен.

На данный момент спортсмены работают над установлением всех обстоятельств произошедшего и пытаются выяснить, каким образом запрещенный препарат попал к ним в организм.

«Учитывая, что мы его не принимали, а пробы подтверждают наличие мельдония, то остается два варианта. Либо это загрязненный продукт, либо действия третьих лиц - его могли нам подсыпать. Сейчас мы выясняем, как это было сделано», - отметил Моргачев.

Спортсмен подчеркнул, что обвинение в употреблении допинга оказалось полной неожиданностью, а умышленное употребление запрещенных препаратов перед Олимпиадой является глупым и бесполезным поступком.

В начале июня в пробах двух гребцов сборной РФ - Никиты Моргачева и Павла Сорина - обнаружили мельдоний. Положительный результат показали внесоревновательные пробы, взятые у спортсменов 17 июня на тренировке в Греции. Спортсменов исключили из заявки команды.