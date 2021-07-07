Спорт В ФГСР надеются на пробу Б гребцов Моргачева и Сорина, у которых обнаружен мельдоний Егор Левин Положительный результат показали внесоревновательные пробы, взятые у спортсменов 17 июня на тренировке в Греции. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: В пробах гребцов сборной России Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний. Соответствующее заявление сделал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Положительный результат показали внесоревновательные пробы, взятые у спортсменов 17 июня на тренировке в Греции. «Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены не были оставлены здесь, в Москве. Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б», - цитирует его РИА Новости. Свирин выразил надежду на то, что эта процедура сможет исправить ситуацию. Однако при этом отметил, что, вероятнее всего, Моргачев и Сорин не смогут принять участие в Олимпиаде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика