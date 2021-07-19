Пять человек погибли в ДТП под Севастополем

В пригороде Севастополя произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли пять человек, включая двух детей. Люди, находившиеся в других автомобилях-участниках ДТП получили легкие травмы. На месте работают сотрудники МВД и ГИБДД.

«ДТП на трассе Ялта - Севастополь в районе горы Гасфорта. "Камаз" столкнулся с "Москвичом". В "Камазе" был только водитель, в "Москвиче" находились супруги и двое их детей - подростки. Погибли все», - цитирует ТАСС сообщение местного департамента здравоохранения.

Ранее в пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что четыре человека пострадали и один погиб при ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с иномаркой при повороте.