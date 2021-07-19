Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пять человек погибли в ДТП под Севастополем

Алексей Курильченко
20:36 19.07.2021
Под Севастополем произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.
Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В пригороде Севастополя произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли пять человек, включая двух детей. Люди, находившиеся в других автомобилях-участниках ДТП получили легкие травмы. На месте работают сотрудники МВД и ГИБДД.

«ДТП на трассе Ялта - Севастополь в районе горы Гасфорта. "Камаз" столкнулся с "Москвичом". В "Камазе" был только водитель, в "Москвиче" находились супруги и двое их детей - подростки. Погибли все», - цитирует ТАСС сообщение местного департамента здравоохранения.

Ранее в пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что четыре человека пострадали и один погиб при ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с иномаркой при повороте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.