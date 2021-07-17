Один погиб, четверо пострадали: под Калугой произошло ДТП с автобусом

В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что четыре человека пострадали и один погиб при ДТП с участием автобуса.

«Мужчина, 1959 года рождения, погиб до приезда медицинской бригады. Водитель и пассажир автобуса, а также водитель и еще один пассажир легкового авто были доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с иномаркой при повороте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На днях на Кубани произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, девять пострадали. Уточнялось, что причиной аварии стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.