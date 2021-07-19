Путин: рост ВВП РФ по итогам 2021 года будет близок к 4%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП страны к концу 2021 года приблизится к 4%. Об этом он сообщил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и проектам.

«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей», - сказал президент.

Также Путин заявил, что РФ должна стремиться к лидерству, не забывая о решении текущих задач. Он отметил, что у страны имеются для этого все необходимое.