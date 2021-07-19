Автомобиль протаранил посетителей бара на курорте в Испании
В результате наезда автомобиля в Испании пострадали пять человек.
© Видео: Youtube, Benaissa Mohammed © Фото: Youtube, Benaissa Mohammed
В испанском курорте Коста-дель-Соль автомобиль врезался в посетителей одного из баров, которые находились на улице возле заведения. Место инцидента оцеплено полицией.
По данным издания The Sun, в результате столкновения пять человек доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина, находившийся за рулем, был задержан полицией. О причинах инцидента не сообщается.
Ранее в московских Раменках спортивный автомобиль влетел в ограду храма Андрея Рублева. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал, включая мужчину, находившегося за рулем транспортного средства.