Автомобиль протаранил посетителей бара на курорте в Испании

В испанском курорте Коста-дель-Соль автомобиль врезался в посетителей одного из баров, которые находились на улице возле заведения. Место инцидента оцеплено полицией.

По данным издания The Sun, в результате столкновения пять человек доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина, находившийся за рулем, был задержан полицией. О причинах инцидента не сообщается.

Ранее в московских Раменках спортивный автомобиль влетел в ограду храма Андрея Рублева. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал, включая мужчину, находившегося за рулем транспортного средства.