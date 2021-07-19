Спорткар протаранил ограду храма Андрея Рублева в Раменках: видео с места

В московских Раменках спортивный автомобиль влетел в ограду храма Андрея Рублева. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал, включая мужчину, находившегося за рулем транспортного средства.

Водитель автомобиля рассказал «Звезде» что двигался по дороге со скоростью около 120 километров в час, то есть с небольшим превышением, когда попал на мокрый участок пути. После этого машину занесло и, успев дернуться боком, спорткар врезался в ограду храма.

Мужчина отметил, что транспорт на большой скорости пронесся по газону и создавалось впечатление, что впереди жесточайшая авария.

«Слава Богу, никого не было», - указал водитель Михаил.

Он добавил, что во время ДТП автомобиль достаточно ощутимо ударился об столб. Мужчина также подчеркнул, что не успел понять и уследить, как оказался у ограды, остановившей движение транспорта.