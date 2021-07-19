Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спорткар протаранил ограду храма Андрея Рублева в Раменках: видео с места

Анна Берестовая
01:35 19.07.2021
Спортивный автомобиль врезался в ограду территории храма в московских Раменках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В московских Раменках спортивный автомобиль влетел в ограду храма Андрея Рублева. По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал, включая мужчину, находившегося за рулем транспортного средства. 

Водитель автомобиля рассказал «Звезде» что двигался по дороге со скоростью около 120 километров в час, то есть с небольшим превышением, когда попал на мокрый участок пути. После этого машину занесло и, успев дернуться боком, спорткар врезался в ограду храма.

Мужчина отметил, что транспорт на большой скорости пронесся по газону и создавалось впечатление, что впереди жесточайшая авария. 

«Слава Богу, никого не было», - указал водитель Михаил.

Он добавил, что во время ДТП автомобиль достаточно ощутимо ударился об столб. Мужчина также подчеркнул, что не успел понять и уследить, как оказался у ограды, остановившей движение транспорта. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.