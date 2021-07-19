Подводный гигант: как выглядит субмарина «Князь Владимир» высотой с пятиэтажный дом

«Князь Владимир» впервые участвует в Главном военно-морском параде и занял место на авансцене. Подводный крейсер четвертого поколения принят в состав Северного флота год назад, и в нем реализованы все самые передовые разработки.

«Князь Владимир» вооружен 16-ю баллистическими ракетами «Булава», способных поражать цели на расстоянии до десяти тысяч километров. Но в этот раз «поражать» надо не ударной мощью, а эффектной внешностью.

Длина крейсера 170 метров, что в шесть раз больше самого крупного синего кита, а в высоту этот черный гигант с пятиэтажный дом. Маневрировать на большом Кронштадском рейде такой подлодке будет сложно. Поэтому ее задача - стоять на бочках перед строем остальных кораблей.

«Везением это назвать нельзя, экипаж это заслужил, как и сам корабль. Это трепетно участвовать в параде - каждый член экипажа подходит с особой ответственностью к выполнению задач», - рассказал командир АПЛ «Князь Владимир» Александр Манин.

Последние приготовления к параду - кнехты красят яхтенным лаком, а над огромной палубой взмывают флаги расцвечивания.

Рядом с «Князем Владимиром» стоит «Орел» - еще один подводный ракетоносец, но другого проекта - «Антей». Длина у него весь поменьше - 150 метров, ширина 22. Весь корпус полностью покрасили перед парадом и поскольку краска рассчитана на северные широты, по питерской жаре она сохнет долго - пока еще липнет. «Орел» участвует в Главном военно-морском параде уже в третий раз, но этот раз на нем другой экипаж - поэтому для моряков это впервые.

«Сам корабль по себе уникальный, внушительный, его не стыдно показать, это гордость Северного флота», - отметил командир АПЛ «Орел» Андрей Соколов.

У командира подводного «Орла» - Андрея Соколова - есть еще один повод для волнения. В Кронштадт из Мурманской области приедут его жена с семи летним сыном, чтобы увидеть Главный военно-морской парад, папу и его корабль.