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«Князь Владимир», «Вепрь» и «Орел» заняли места в Кронштадтском рейде для участия в параде ко Дню ВМФ

Анна Касаткина
22:42 18.07.2021
Впервые сразу три атомные подводные лодки примут участие в Главном военно-морском параде.
«Князь Владимир», «Вепрь» и «Орел» заняли места в Кронштадтском рейде для участия в параде ко Дню ВМФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орел» заняли свои места в парадной линии статического показа на Большом Кронштадтском рейде, акватория рейда полностью готова к проведению парада. Об этом заявил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", атомные  подводные лодки "Вепрь" и "Орел" заняли свои места в парадной линии статического показа на Большом Кронштадтском рейде. Все эти подводные лодки закреплены в назначенных точках акватории», – сказал он.

Впервые сразу три атомные подводные лодки примут участие в Главном военно-морском параде, уточнил он. Кроме того, по словам Евменова, это первый раз, когда в параде участвует лодка проекта «Борей-А».

«Все они (подлодки – Прим.ред.) совершили межфлотский переход с севера на Балтику», – отметил Главнокомандующий.

Евменов добавил, что экипажи субмарин имеют высокий уровень подготовки.

«Акватория рейда Кронштадта полностью готова к Главному военно-морскому параду», – заключил он.

Главный военно-морской парад состоится 25 июля в фарватере Кронштадтского рейда в Санкт-Петербурге. Помимо кораблей, в нем примет участие морская авиация.

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