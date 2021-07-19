Опубликована запись смертельного ДТП с участием детей в Москве

В Сети опубликована видеозапись момента наезда автомобиля на трех детей на пешеходном переходе в Москве. По данным следствия, за рулем машины находилась 18-летняя студентка, она отвлеклась на сообщения в телефоне.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что по переходу идет несколько человек с детской коляской. Машина в правом ряду останавливается, чтобы пропустить пешеходов, но автомобиль в левом ряд не замедляется и сносит коляску.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Старшие дети, мальчики пяти и трех лет, позже скончались в больнице. Родные одного из погибших мальчиков уверены, что девушку нужно наказать.