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«В 4 раза больше дома»: глава муниципального образования описал «внутренности» подземной тюрьмы под Петербургом

Егор Левин
18:17 19.07.2021
Владимир Сидоренко сказал, что около 1,5 лет неоднократно проводились различные экспертизы, и дом стоял брошенным в итоге около пяти лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ленинградской области обнаружили объемную подземную тюрьму со множеством помещений, умывальниками, унитазами и комнатой для охраны. Глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Владимир Сидоренко рассказал «Звезде» о необычной находке подробнее.

По его словам, все началось осенью 2018 года, когда Следственный комитет России поставил дом, под которым расположилась тюрьма, на особый контроль. Год спустя у него поменялся собственник. Новоселье пришлось отложить - часть гаража на территории осела и упала.

«И вот там это и обнаружилось. Там было три камеры, комната охранника и комната, как они предположили, для ведения допросов. И еще две огромные комнаты. Все было сделано на качественном уровне, и, если бы человек туда попал, то почувствовал бы себя в каком-нибудь следственном изоляторе. Если не знать, как и куда его привели», - сказал Сидоренко.

Он сообщил, что около 1,5 лет неоднократно проводились экспертизы, и дом стоял брошенным в итоге около пяти лет.

«Дом сам где-то 60 квадратных метров, каркасный, с виду - ни о чем. А подземелье - порядка 250 метров, то есть в 4 раза больше дома», - сообщил Сидоренко.

Как отмечается, находка расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург.

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