СМИ: подземную тюрьму с крематорием обнаружили под заброшенным домом в Ленинградской области

Огромную подземную тюрьму с крематорием обнаружили под заброшенным домом во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на портале 47news.ru.

Как отмечается, находка расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении.

По информации СМИ, в подпольной тюрьме расположены камеры с умывальниками, встроенными унитазами, а также двухъярусными кроватями. Есть также и место для охраны, разъемы для компьютеров, для видеонаблюдения.