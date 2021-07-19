ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство начало клинические исследования собственной вакцины от инфекции коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ФМБА, для этого агентство получило официальное разрешение Минздрава РФ.

«Получено разрешение на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», - цитирует РИА Новости пресс-службу ФМБА.

Доклинические исследования вакцинного препарата успешно завершились в июне 2021 года. В результате медицинских процедур были подтверждены безопасность, иммуногенность и защитные свойства новой вакцины. Клинические исследования начали проводиться с 19 июля 2021 года.

Вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Для этого в качестве мишени используются консервативные белки вируса, которые наименее подвержены мутациям.