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ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19

Валентина Пескова
18:16 19.07.2021
Разработчиком новой вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19
© Фото: Cadu Rolim, imago-images, Globallookpress
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Федеральное медико-биологическое агентство начало клинические исследования собственной вакцины от инфекции коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ФМБА, для этого агентство получило официальное разрешение Минздрава РФ.

«Получено разрешение на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», - цитирует РИА Новости пресс-службу ФМБА.

Доклинические исследования вакцинного препарата успешно завершились в июне 2021 года. В результате медицинских процедур были подтверждены безопасность, иммуногенность и защитные свойства новой вакцины. Клинические исследования начали проводиться с 19 июля 2021 года.

Вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета. Для этого в качестве мишени используются консервативные белки вируса, которые наименее подвержены мутациям.

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