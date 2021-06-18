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Ученые ФМБА выявили новые линии коронавируса

Иван Линдеманн
18:23 18.06.2021
По словам специалистов, они могут изменять биологические свойства вируса и снижать эффективность медикаментов.
Ученые ФМБА выявили новые линии коронавируса
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Обнаружены новые линии коронавируса. Их удалось выявить ученым Федерального медико-биологического агентства. По словам специалистов, эти линии могут изменять биологические свойства вируса и снижать эффективность медикаментов.

«Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2», - сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что в том числе может быть снижена и эффективность вакцин.  А клинические проявления инфекции могут быть отличными от привычных.

Также в ФМБА заявили, что проводят молекулярно-генетическое исследование циркуляции генетических линий коронавируса на территории России с марта 2020 года.

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