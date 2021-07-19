Мурашко назвал необходимым отказ от бани и алкоголя в день вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости исключить в день вакцинации от коронавируса походы в баню и употребление алкоголя. По его словам, иммунобиологический препарат может вызвать даже больший дискомфорт, чем любая другая более привычная инъекция.

«Спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять», - заявил Мурашко в интервью «России 24».

Ранее министр назвал количество заболевших коронавирусом после вакцинации. По его данным, это - не более 2,5% россиян, большинство из которых - в период формирования иммунитета.