Опубликованы фотографии подпольной тюрьмы, обнаруженной под Петербургом
Опубликованы снимки внутренних помещений тюрьмы, обнаруженной в Ленинградской области.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Опубликованы фотографии подпольной тюрьмы, обнаруженной под Петербургом
Опубликованы снимки внутренних помещений тюрьмы, обнаруженной в Ленинградской области.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
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