В стране и мире Опубликованы фотографии подпольной тюрьмы, обнаруженной под Петербургом Алексей Курильченко Опубликованы снимки внутренних помещений тюрьмы, обнаруженной в Ленинградской области. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Звезда» получил доступ к фотографиям подземной тюрьмы, обнаруженной в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении. © ТРК "Звезда" На снимках можно увидеть устройство одной из камер - в ней расположен унитаз, раковина и двухъярусная кровать. Также можно увидеть и тюремные решетки. Перед входом в одно из помещений по неизвестной причине написано «Копенгаген». © ТРК "Звезда" Огромную подземную тюрьму с крематорием обнаружили под заброшенным домом. В помещении имеется место для охраны, разъемы для компьютеров, для видеонаблюдения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика