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В России создают новый двигатель, который существенно расширит возможности Су-57

Андрей Аркадьев
11:49 19.07.2021
Поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.
В России создают новый двигатель, который существенно расширит возможности Су-57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Модернизированная версия российского истребителя Су-57 получит расширенные боевые возможности. В частности, сейчас Объединенная двигателестроительная корпорация работает над созданием новой силовой установки, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в интервью РИА Новости.

«В рамках дальнейшего наращивания потенциала Су-57 будут реализованы дополнительные мероприятия, существенно расширяющие его боевые возможности за счет наращивания функциональных возможностей комплекса бортового оборудования, расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения и некоторых других мероприятий. Одним из ключевых элементов развития платформы является новая силовая установка, над которой работает Объединенная двигателестроительная корпорация», - приводит агентство его слова.

По словам Смирнова, поставки истребителей пятого поколения следующего этапа планируется начать в соответствии с требованиями государственного контракта.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что Минобороны с 2022 года должно получать по 12 таких машин.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет. В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского кремля.

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