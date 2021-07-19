Путин: Россия должна стремиться быть лидером, а не просто отвечать на вызовы
Президент России заявил, что страна должна стремиться к лидерству, а не просто отвечать на мировые вызовы.
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна стремиться к лидерству, не забывая о решении текущих задач. Об этом глава государства сказал на совете по стратегическому развитию и проектам.
«Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе
Ранее Путин поручил правительству и Госдуме проработать поправки, освобождающие от уплаты налога при продаже жилья для покупки новой квартиры для семей с двумя и более детьми. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.