Путин: Россия должна стремиться быть лидером, а не просто отвечать на вызовы

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна стремиться к лидерству, не забывая о решении текущих задач. Об этом глава государства сказал на совете по стратегическому развитию и проектам.

«Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе

Ранее Путин поручил правительству и Госдуме проработать поправки, освобождающие от уплаты налога при продаже жилья для покупки новой квартиры для семей с двумя и более детьми. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.