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Создатель шпионского ПО пообещал принять меры из-за слежки за журналистами и политиками

Светлана Иванова
17:22 19.07.2021
Компания заверила, что продолжит расследование достоверных заявлений о неправомерном использовании технологий, а на основе полученных результатов примет необходимые меры, в том числе отключив клиентскую систему в случае необходимости.
Создатель шпионского ПО пообещал принять меры из-за слежки за журналистами и политиками
© Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress
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Израильская компания NSO Group, чье ПО, как считает ряд СМИ, использовали для слежки за журналистами и политиками по всему миру, проводит расследование по данному поводу. Об этом говорится в заявлении фирмы.

Компания заверила, что продолжит расследование достоверных заявлений о неправомерном использовании технологий, а на основе полученных результатов примет необходимые меры.

Как пояснили в NSO Group, речь идет в том числе и об отключении клиентской системы в случае необходимости.

«Что (отключение клиентской системы. - Прим. ред.) мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация», - приводит РИА новости заявление компании.

Там добавили, что фирма не может подтвердить или опровергнуть личность государственных заказчиков и клиентов, системы которых были отключены. В NSO Group объяснили отказ раскрывать данные «договорными обязательствами и соображениями национальной безопасности».

Ранее активисты Forbidden Stories обнаружили список из 50 тысяч телефонных номеров, за владельцами которых следили при помощи шпионской программы.

По данным Guardian, среди них в том числе два человека из окружения саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в 2018 году. Предположительно, их телефоны, включая аппарат супруги Хашогги, были взломаны незадолго до его смерти.

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