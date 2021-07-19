Израильскую шпионскую программу использовали для слежки за журналистами и политиками по всему миру

На Западе вспыхнул скандал, связанный с масштабной слежкой за политиками и журналистами по всему миру. Под подозрением находится израильская компания, которая обслуживает интересы военных и разведывательных ведомств в 40 странах.

По данным Guardian, с 2016 года около 50 тысяч человек могли стать жертвами шпионажа, в том числе главы государств. В списке присутствуют и номера двух человек из окружения саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году. Предположительно, их телефоны, включая аппарат супруги Хашогги Ханан Элатр были взломаны незадолго до убийства представителя СМИ.

Список из 50 тысяч телефонных номеров, за владельцами которых следили при помощи шпионской программы, обнаружили активисты Forbidden Stories.

Согласно официальной информации самой фирмы, ее программное обеспечение для смартфонов помогает выявлять террористов и преступников. При этом право пользования ПО предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства.

Однако теперь компанию обвиняют в том, что с помощью оборудования проводилась слежка за чиновниками, коммерсантами, а также представителями прессы.