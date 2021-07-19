Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Израильскую шпионскую программу использовали для слежки за журналистами и политиками по всему миру

Светлана Иванова
15:12 19.07.2021
Список из 50 тысяч телефонных номеров, за владельцами которых следили при помощи шпионской программы, первоначально обнаружили активисты Forbidden Stories.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

На Западе вспыхнул скандал, связанный с масштабной слежкой за политиками и журналистами по всему миру. Под подозрением находится израильская компания, которая обслуживает интересы военных и разведывательных ведомств в 40 странах.

По данным Guardian, с 2016 года около 50 тысяч человек могли стать жертвами шпионажа, в том числе главы государств. В списке присутствуют и номера двух человек из окружения саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году. Предположительно, их телефоны, включая аппарат супруги Хашогги Ханан Элатр были взломаны незадолго до убийства представителя СМИ.

Список из 50 тысяч телефонных номеров, за владельцами которых следили при помощи шпионской программы, обнаружили активисты Forbidden Stories.

Согласно официальной информации самой фирмы, ее программное обеспечение для смартфонов помогает выявлять террористов и преступников. При этом право пользования ПО предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства.

Однако теперь компанию обвиняют в том, что с помощью оборудования проводилась слежка за чиновниками, коммерсантами, а также  представителями прессы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.