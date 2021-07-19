В стране и мире Задержанная журналистка Завьялова оштрафована на 1000 рублей Алексей Курильченко Анастасию Завьялову признали виновной в административном нарушении. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Журналистка издания «Лента.ру» Анастасия Завьялова была оштрафована на сумму 1000 рублей. Об этом сообщил главный редактор издания Владимир Тодоров. Отмечается, что руководство сайта намерено обжаловать приговор. «Завьялову, задержанную 17 июля в Москве, признали виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и оштрафовали на 1000 рублей», - дополнил корреспондент «Ленты». По версии адвоката Завьяловой, на журналистку на основании рапортов полицейских составлен материал о том, что она якобы «создавала суматоху и махала руками, мешая движению граждан». Девушке грозил арест сроком до 15 суток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика